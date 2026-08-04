Σήμερα η κηδεία του ιατρού αναισθησιολόγου Κωνσταντίνου Μπάρκα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο ιατρός αναισθησιολόγος Κωνσταντίνος Μπάρκας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ελένη Καρβούνη – Μπάρκα

Τα παιδιά: Βασίλειος – Εφραίμ, Ευαγγελία

Τα αδέλφια: Αθανάσιος και Φαμπίολα Μπάρκα, Γεώργιος Καρβούνης

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στην οικία της οικογενείας από τις 8:00 π.μ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6:30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην « ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ » του Νέου Κοιμητηρίου.