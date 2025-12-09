Σήμερα η κηδεία του Ιωάννη Καλαμπαλίκα

Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών σε ηλικία 101 ετών ο Ιωάννης Καλαμπαλίκας.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ευθυμία Καλαμπαλίκα

Τα αδέλφια: Θαλής-Μαρία Καλαμπαλίκα, Ιωάννα Ι. Ρίζου.

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο ιερό ναό στις 11:30.

Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ και γεύμα στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας.