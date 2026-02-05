Σήμερα η κηδεία του Ιωάννη Κουβεντάρη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς Λάρισας) ο Ιωάννης Κουβεντάρης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Δήμητρα Λαγού – Κουβεντάρη

Τα παιδιά: Απόστολος – Αγγελική, Θεόδωρος – Αικατερίνη

Τα εγγόνια: Ιωάννης-Παναγιώτης, Ευάγγελος, Αβάπτιστο

Τα αδέλφια: Γεώργιος – Βασιλική Κουβεντάρη, Ιωάννης – Δήμητρα Λαγού

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου.