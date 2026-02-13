Σήμερα η κηδεία του Κυριάκου Δημητριάδη

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου ο Κυριάκος Δημητριάδης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Αικατερίνη Δημητριάδου

Τα παιδιά: Ιωάννης-Δέσποινα Βασδέκη, Χρήστος-Άννα Σαμπάκου

Τα εγγόνια: Γεώργιος-Βασιλική, Κυριάκος-Αναστασία, Γεώργιος, Αικατερίνη

Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεσαι στον Ιερό Ναό από τις 10:30.

Ο καφές θα δοθεί στη ταβέρνα του κ.Γερογιάννη.