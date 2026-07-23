Σήμερα η κηδεία του Ναπολέοντα Λιακόπουλου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Ναπολέων Λιακόπουλος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Βικτωρία Λιακοπούλου

Τα παιδιά: Αχιλλέας-Ανδριάνα

Ο εγγονός: Γρηγόρης

Τα αδέλφια: Αποστολία Θεοδωσίου, Βάϊα Φασούλα.

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας.