Σήμερα η κηδεία του 15χρονου Στέλιου Αράπη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 15 ετών ύστερα από τροχαίο ατύχημα που συνέβη χθες στον δρόμο Όσσας-Συκουρίου και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Γενέσεως της Θεοτόκου Ελευθέριου ο Στέλιος Αράπης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Δημήτρης & Ελένη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Τριανταφυλλιά, Γεώργιος

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ: Γεωργία Αράπη, Στέλιος – Τριανταφυλλιά Αρκούδα

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημείωση: Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 4:30μμ και ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.