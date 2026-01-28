Σήμερα η κηδεία του 54χρονου Κωνσταντίνου Διβανέ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας ο Κωνσταντίνος Διβανές.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύντροφος: Χρυσούλα Γκουντοπούλου
Οι γονείς: Βησσαρούλα Διβανέ, Βασιλική Γκουντοπούλου
Τα αδέλφια: Αλέξανδρος, Ιωάννα-Νικόλαος
Τα ξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.00 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών Λάρισας)
Για τη μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο