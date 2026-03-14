Σήμερα η κηδεία του 61χρονου Ιωάννη Μπαξεβανάκη

Σε ηλικία 61 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Μπαξεβανάκης.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Δήμητρα
Τα παιδιά: Σπυρίδων, Μαρία
Οι γονείς: Κωνσταντίνος – Αικατερίνη Φαρμακιώτη
Τα αδέλφια: Αθανάσιος – Παρασκευή Κόκκινου, Βασίλειος – Ευθυμία Φαρμακιώτη, Γεώργιος – Σταυρούλα Γκουνταροπούλου
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.