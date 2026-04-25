Aπεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Σε ηλικία 84 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Γεώργιος Αλεξόπουλος.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στις 5:00 μ.μ. από το σπίτι της οικογένειας στη Γαλήνη και στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Γαλήνης.
Η σύζυγος: Αικατερίνη
Τα παιδιά: Χρύσα- Γρηγόριος Νταλαμπύρας, Κωνσταντίνα – Δημήτριος Ουγιάρος, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος
Τα εγγόνια: Χριστίνα, Θεοχάρης, Άννα-Μαρία, Γεώργιος, Ιωάννης
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Για την μεταφορά του κόσμου από τη Λάρισα θα υπάρχει λεωφορείο στις 4:30 μετά τις γραμμές (έναντι λουλούδια Μαχούχα).
Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Γκέκα Αποστόλη.