Aπεβίωσε ο Αναστάσιος Θεοχαρόπουλος

Σε ηλικία 97 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αναστάσιος Θεοχαρόπουλος.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Δήμητρα
Τα παιδιά: Χρυσάνθη – Δημήτριος Τσιφλικιώτης, Ευδοκία – Σπυρίδων Βλαχογιάννης
Τα εγγόνια: Μαρία-Χρήστος, Χρυσοβαλάντης-Κων/νος-Αλίκη, Αθανάσιος-Ειρήνη, Αναστάσιος-Αλεξάνδρα
Τα δισέγγονα: Σπυρίδων, Δημήτριος, Χρύσα, αβάπτιστο, αβάπτιστο
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10:30π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου κοιμητηρίου.