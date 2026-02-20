Aπεβίωσε ο Αναστάσιος Θεοχαρόπουλος

Σε ηλικία 97 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αναστάσιος Θεοχαρόπουλος.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Δήμητρα

Τα παιδιά: Χρυσάνθη – Δημήτριος Τσιφλικιώτης, Ευδοκία – Σπυρίδων Βλαχογιάννης

Τα εγγόνια: Μαρία-Χρήστος, Χρυσοβαλάντης-Κων/νος-Αλίκη, Αθανάσιος-Ειρήνη, Αναστάσιος-Αλεξάνδρα

Τα δισέγγονα: Σπυρίδων, Δημήτριος, Χρύσα, αβάπτιστο, αβάπτιστο

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10:30π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου κοιμητηρίου.