Aπεβίωσε ο Βασίλειος Καραμούτης

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Καραμούτης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμυγδαλέας Λάρισας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ – ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΚΑΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 3:30 μ.μ.

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ