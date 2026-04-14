Aπεβίωσε ο Βασίλειος Καραμούτης

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Καραμούτης.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμυγδαλέας Λάρισας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ – ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΚΑΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 3:30 μ.μ.
Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ