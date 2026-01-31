Aπεβίωσε ο Βλάσης Μακρίδης

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μακρίδης.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμυγδαλέας Λάρισας.
Η σύζυγος: Ελένη Μακρίδου
Τα παιδιά: Δημήτριος Μακρίδης-Παρασκευή Παπαδοπούλου, Χρήστος Μακρίδης-Βασιλική Ιωαννίδου
Τα εγγόνια: Βλάσης, Βασίλης, Φίλιππος, Ανάργυρος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:00 μ.
Ο καφές θα δοθεί στα καταστήματα των κ.κ. Μπουκουβάλα και Καραμούτη.