Aπεβίωσε ο Βλάσης Μακρίδης

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μακρίδης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμυγδαλέας Λάρισας.

Η σύζυγος: Ελένη Μακρίδου

Τα παιδιά: Δημήτριος Μακρίδης-Παρασκευή Παπαδοπούλου, Χρήστος Μακρίδης-Βασιλική Ιωαννίδου

Τα εγγόνια: Βλάσης, Βασίλης, Φίλιππος, Ανάργυρος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:00 μ.

Ο καφές θα δοθεί στα καταστήματα των κ.κ. Μπουκουβάλα και Καραμούτη.