Aπεβίωσε ο Γεώργιος Στεφανούλης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Γεώργιος Στεφανούλης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:30 π.μ.

Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)