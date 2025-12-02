Aπεβίωσε ο Γεώργιος Στεφανούλης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Γεώργιος Στεφανούλης.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:30 π.μ.
Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)