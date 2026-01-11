Aπεβίωσε ο Γρηγόριος Παρλάντζας

Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο Γρηγόριος Ευ. Παρλαντζας, συνταξιούχος ιατρός αναισθησιολόγος.
Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία (Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΗ,
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΟΥΚΙΑ ΔΕΔΕ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 11:00 π.μ.
Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ΣΤΡΟΦΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ)