Aπεβίωσε ο Νικόλαος Πράντζος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Νικόλαος Πράντζος.

Η κηδεία θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία (Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Τα παιδιά: Ασπασία Πράντζου – Δημήτριος Γκαργκινούδης, Δήμητρα Πράντζου

Τα εγγόνια: Μαρία-Νικολέτα, Αικατερίνη, Ιωάννα, Κωνσταντίνος, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας).