Eφυγε από τη ζωή η Ασπασία Μπακάλογλου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Ασπασία Μπακάλογλου.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 2.15 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας.

Ο σύζυγος: Γεώργιος Μπακάλογλου

Τα παιδιά: Βασίλειος και Φωτεινή Μπακάλογλου, Σωτήριος Μπακάλογλου, Σοφία Μπακάλογλου και Ανδρέας Τράντος

Τα εγγόνια: Γεώργιος και Γεωργία, Γρηγόρης, Κωνσταντίνα, Ειρήνη, Παναγιώτης, Ζήσης

Τα δισέγγονα: Φωτεινή, Βασίλης

Τα αδέρφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1:45 μ.μ.

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας.

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο της εκκλησίας