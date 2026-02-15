Eφυγε από τη ζωή η Ελένη Παπαγιάννη

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Παπαγιάννη.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης Λάρισας.

Τα παιδιά: Βάγια και Λάμπρος, Αχιλλέας και Αμαλία, Αργυρώ και Παναγιώτης

Τα εγγόνια: Γιάννης και Ειρήνη, Κώστας και Χρύσα, Χρήστος, Χρήστος και Μαριέττα, Ιωάννης, Ιωάννης, Θεοφάνης

Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί του Χάρη στη Γιάννουλη.