Eφυγε από τη ζωή η Ευφροσύνη Γκαραβέλη

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευφροσύνη Γκαραβέλη.

Κηδεύεται την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 6:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο σύζυγος: Ζήσης Γκαραβέλης

Τα παιδιά: Μαρία Γκαραβέλη – Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Άννα Γκαραβέλη – Δημήτριος Μαναός

Τα εγγόνια: Ζωή-Μαρία, Κλειώ, Βασιλική

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 5:30 μ.μ.