Eφυγε από τη ζωή η Κυριακή Αντωνοπούλου

Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή η Κυριακή Αντωνοπούλου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 3:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Τα παιδιά: Νικολέτα, Φώτιος

Τα αδέλφια: Σοφία-Θανάσης Φιλίππου, Γαρουφαλιά Παλαμιώτου, Στέλλα Καλτσά, Θωμάς-Γιώτα Αντωνοπούλου, Γιάννης-Γιώτα Αντωνοπούλου

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών Λάρισας)