Eφυγε από τη ζωή η Σωτηρία Μουρδέκα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Σωτηρία Μουρδέκα.

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας.

Τα παιδιά: Πόπη – Αθανάσιος Κουκουράβας, Ουρανία Μουρδέκα

Τα εγγόνια: Κώστας – Εμμανουέλλα, Γιάννης – Μαρία, Κωνσταντίνος, Ρένια, Γιάννης

Τα δισέγγονα: Γιάννης, Ράνια, Γιώργος, Μιχάλης

Τα αδέλφια, Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 5:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας).