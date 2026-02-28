Eφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Τασιακούλης

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Τασιακούλης.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 4:00 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Αθανασία

Τα παιδιά: Στέφανος Τασιακούλης και Σταυρούλα Παναγοπούλου, Ευαγγελία Τασιακούλη και Σωτήριος Μπράχος

Τα εγγόνια: Φώτιος, Αθανασία, Αθανάσιος, Κλειώ

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.