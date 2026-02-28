Eφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Τασιακούλης

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Τασιακούλης.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 4:00 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Αθανασία
Τα παιδιά: Στέφανος Τασιακούλης και Σταυρούλα Παναγοπούλου, Ευαγγελία Τασιακούλη και Σωτήριος Μπράχος
Τα εγγόνια: Φώτιος, Αθανασία, Αθανάσιος, Κλειώ
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.