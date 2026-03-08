Eφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Σπανός

Σε ηλικία 71 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Σπανός.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Βάια

Τα παιδιά: Ευαγγελία και Αθανάσιος, Αθανάσιος και Χαρούλα

Τα εγγόνια: Βασιλική, Αλέξανδρος, Άγγελος, Αριάδνη, Αλεξάνδρα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15:30

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.