Eφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Αλεξόπουλος

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Αλεξόπουλος.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.