Eφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Αλεξόπουλος

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Αλεξόπουλος.
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.