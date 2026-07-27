Eφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Καλαμάρας

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Καλαμάρας.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και ώρα 5:00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο νέο κοιμητήριο Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νίκη, Βασίλειος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σωτήριος, Βασιλική, Βασιλική, Γεώργιος, Ιωάννης

Η ΜΗΤΕΡΑ: Νίκη Καλαμάρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 4:30

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου κοιμητηρίου