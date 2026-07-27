Eφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Καλαμάρας

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Καλαμάρας.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και ώρα 5:00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο νέο κοιμητήριο Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νίκη, Βασίλειος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σωτήριος, Βασιλική, Βασιλική, Γεώργιος, Ιωάννης
Η ΜΗΤΕΡΑ: Νίκη Καλαμάρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 4:30
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου κοιμητηρίου