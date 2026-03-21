Eφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Μπαλαής

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Γεώργιος Μπαλαής, Οικονομολόγος – τέως Καθηγητής ΤΕΙ.
Ο αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και ώρα 12.00 μ. στο κιόσκι του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας, καθώς η σορός του θα αποτεφρωθεί την επόμενη ημέρα στο ΚΑΝ ΥΠΕΡΙΩΝ Αλεξάνδρειας Ημαθίας.
Η σύζυγος: Δήμητρα Μπαλαή
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος Μπαλαής, Φωτεινή Μπαλαή – Σοφοκλής Βαφειάδης
Τα εγγόνια: Ισμήνη, Γεώργιος
Τα αδέλφια: Τούλα Μπαλαή – Νίκος Βογιατζής, Βασίλειος – Ρούλα Μπαλαή
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Μετά τον αποχαιρετισμό η οικογένεια θα προσφέρει καφέ στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).