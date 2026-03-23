Eφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Πλιάτσικας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Γεώργιος Πλιάτσικας.
Κηδεύεται την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 2:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούμε οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΑΝΝΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΙΒΗ, ΑΝΝΙΤΑ – ΒΑΪΟΣ,
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ – ΘΟΔΩΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 1:30 μ.μ.
Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)