Eφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Μπουλάκης

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Μπουλάκης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

Η σύζυγος: Ευαγγελία Ζουμπουλίδου

Τα παιδιά: Σωκράτης Μπουλάκης, Ανάργυρος και Ευαγγελία Μπουλάκη

Τα αδέλφια: Ζωή Γεροστάθη, Ανανίας Ζουμπουλίδης

Η εγγονή: Σοφία

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην Αίθουσα Δεξιώσεων εντός Νέου Κοιμητηρίου