Eφυγε από τη ζωή ο Δημοσθένης Γκαγκανάς

Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημοσθένης Γκαγκανάς.
Κηδεύεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η σύζυγος: Κωνσταντίνα Γκαγκανά
Τα παιδιά: Απόστολος – Γεωργία, Μαρία
Τα αδέλφια: Ευαγγελία – Στέφανος Τσικούδης
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στο κυλικείο εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας