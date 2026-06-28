Eφυγε από τη ζωή ο Δημοσθένης Γκαγκανάς

Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημοσθένης Γκαγκανάς.

Κηδεύεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Κωνσταντίνα Γκαγκανά

Τα παιδιά: Απόστολος – Γεωργία, Μαρία

Τα αδέλφια: Ευαγγελία – Στέφανος Τσικούδης

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στο κυλικείο εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας