Eφυγε από τη ζωή ο Καλλίνικος Χαρακόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Καλλίνικος Χαρακόπουλος.
Η κηδεία θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Κουμουνδούρου και Λάππα) Λάρισας
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ειρήνη και Κωνσταντίνος
Αβραάμ και Έλλη
Ιερεμίας και Ελένη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ειρήνη, Καλλίνικος, Ανέστης, Ζωή, Χρήστος, Αλίκη – Αγγελική, Γεώργιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9:30 π.μ.
Ο ενταφιασμός θα γίνει στο χωριό Βούναινα Λάρισας.
Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί της κ. Χατζηλιάδη στα Βούναινα.