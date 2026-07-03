Eφυγε από τη ζωή ο Καλλίνικος Χαρακόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Καλλίνικος Χαρακόπουλος.

Η κηδεία θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Κουμουνδούρου και Λάππα) Λάρισας

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ειρήνη και Κωνσταντίνος

Αβραάμ και Έλλη

Ιερεμίας και Ελένη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ειρήνη, Καλλίνικος, Ανέστης, Ζωή, Χρήστος, Αλίκη – Αγγελική, Γεώργιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9:30 π.μ.

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο χωριό Βούναινα Λάρισας.

Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί της κ. Χατζηλιάδη στα Βούναινα.