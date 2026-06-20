Eφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Τσάτσαρος

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Τσάτσαρος.
Κηδεύεται την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλαμακίου.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η σύζυγος: Γεωργία
Τα παιδιά: Μιχαήλ, Έλενα & Αλέξανδρος
Τα αδέλφια: Σταματία Τζήμα, Αναστάσιος Τσάτσαρος, Χρήστος – Ανδρομάχη Τσατσαρή, Ιωάννα Τσάτσαρου, Αικατερίνη – Ηρακλής Κουτσιμάνης, Γεωργία Κατσιούρα
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο πνευματικό κέντρο.