Eφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Τσάτσαρος

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Τσάτσαρος.

Κηδεύεται την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλαμακίου.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Γεωργία

Τα παιδιά: Μιχαήλ, Έλενα & Αλέξανδρος

Τα αδέλφια: Σταματία Τζήμα, Αναστάσιος Τσάτσαρος, Χρήστος – Ανδρομάχη Τσατσαρή, Ιωάννα Τσάτσαρου, Αικατερίνη – Ηρακλής Κουτσιμάνης, Γεωργία Κατσιούρα

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο πνευματικό κέντρο.