Eφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Ζούπας

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Χρ. Ζούπας.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 3:00 μμ εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Η σύζυγος: Αθηνά

Τα παιδιά: Χρήστος και Ευαγγελία, Κωνσταντίνος και Σοφία

Τα εγγόνια: Παναγιώτης, Αθηνά, Δήμητρα

Τα αδέλφια: Βασίλης και Πολυξένη Ζούπα, Μανώλης και Θεοδοσία Ζούπα.

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2:30 μμ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.