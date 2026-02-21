Eφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος μικροβιολόγος Ιωάννης Ρεμπάκης

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος μικροβιολόγος Ιωάννης Ρεμπάκης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΜΠΑΚΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΠΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 11:30 π.μ.