Eφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος μικροβιολόγος Ιωάννης Ρεμπάκης

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος μικροβιολόγος Ιωάννης Ρεμπάκης.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΜΠΑΚΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΠΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 11:30 π.μ.
Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)