Eφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Αϊβαλιώτης

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Αϊβαλιώτης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Ιωάννα Αϊβαλιώτου

Τα παιδιά: Βασιλική Αϊβαλιώτου και Βασίλης Μούσιας, Μαρίνα Αϊβαλιώτου

Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Δέσποινα, Ιωάννα, Χρήστος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12.30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.