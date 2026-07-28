Eφυγε από τη ζωή ο 56χρονος Κωνσταντίνος Βαϊακόπουλος

Θλίψη στη Λάρισα καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βαϊακόπουλος, σε ηλικία 56 ετών
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Η σύζυγος: Ιωάννα
Τα παιδιά: Αθανάσιος, Άγγελος
Οι γονείς: Ευδοκία Βαϊακοπούλου, Αγγελική Πατσιούρα
Ο αδελφός: Ευάγγελος Βαϊακόπουλος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου