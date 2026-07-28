Eφυγε από τη ζωή ο 56χρονος Κωνσταντίνος Βαϊακόπουλος

Θλίψη στη Λάρισα καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βαϊακόπουλος, σε ηλικία 56 ετών

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Η σύζυγος: Ιωάννα

Τα παιδιά: Αθανάσιος, Άγγελος

Οι γονείς: Ευδοκία Βαϊακοπούλου, Αγγελική Πατσιούρα

Ο αδελφός: Ευάγγελος Βαϊακόπουλος

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου