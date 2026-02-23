Έφυγε απο τη ζωή η Αικατερίνη Ζιώγα

Απεβίωσε ο σε ηλικία 49 ετών η Αικατερίνη Ζιώγα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής ΓΟΝΝΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος Κουραμάς

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος Κουραμάς, Δημήτρης και Ασπασία Κουραμά

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Βάϊα Ζιώγα, Σταματία Κουραμά

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος και Παρασκευή, Μαρία και Γιώργος, Ευαγγελία και Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η σορός θα βρίσκεται στο Ναό στις 3 μ.μ.

Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο του Αγίου Μοδέστου όπου και εκεί η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στο κυλικείο της εκκλησίας.