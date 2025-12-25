Έφυγε απο τη ζωή η Καλλιόπη Παζιάνα

Σε ηλικία 70 ετών απεβίωσε η Καλλιόπη Παζιάνα.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος Παζιάνας-Αμαλιάνα Καπετανάκη, Αικατερίνη Παζιάνα-Νικόλαος Λάπας
Τα εγγόνια: Ζωή, Ναταλία, Γιώργος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων θα υπάρχει κουμπαράς έξω από την εκκλησία για δωρεά χρημάτων για τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών Λάρισας)