Έφυγε απο τη ζωή η Καλλιόπη Παζιάνα

Σε ηλικία 70 ετών απεβίωσε η Καλλιόπη Παζιάνα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος Παζιάνας-Αμαλιάνα Καπετανάκη, Αικατερίνη Παζιάνα-Νικόλαος Λάπας

Τα εγγόνια: Ζωή, Ναταλία, Γιώργος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων θα υπάρχει κουμπαράς έξω από την εκκλησία για δωρεά χρημάτων για τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών Λάρισας)