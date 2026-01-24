Έφυγε απο τη ζωή η Φρειδερίκη Μαυρούλη

Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε η Φρειδερίκη Μαυρούλη.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου.

Τα παιδιά: Γεώργιος-Θεανώ Μαυρούλη, Βασιλική Μαυρούλη-Μαρτίνος Swinkels

Τα εγγόνια: Μαργαρίτα, Αθηνά, Ιωάννης, Χρήστος

Τα αδέλφια: Νικόλαος-Σωτηρία Κατσαβάκη, Ιωάννης-Χριστίνα Κατσαβάκη, Τέλης-Σωσώ Κατσαβάκη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1:30μ.μ.

Ο Καφές και το γεύμα θα δοθεί στο «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» του κοιμητηρίου