Έφυγε απο τη ζωή η Φρειδερίκη Μαυρούλη

Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε η Φρειδερίκη Μαυρούλη.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου.
Τα παιδιά: Γεώργιος-Θεανώ Μαυρούλη, Βασιλική Μαυρούλη-Μαρτίνος Swinkels
Τα εγγόνια: Μαργαρίτα, Αθηνά, Ιωάννης, Χρήστος
Τα αδέλφια: Νικόλαος-Σωτηρία Κατσαβάκη, Ιωάννης-Χριστίνα Κατσαβάκη, Τέλης-Σωσώ Κατσαβάκη
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1:30μ.μ.
Ο Καφές και το γεύμα θα δοθεί στο «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» του κοιμητηρίου