Έφυγε απο τη ζωή ο απόστρατος Π.Α. Νικόλαος Βλαστός

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο απόστρατος Π.Α., Νικόλαος Βλαστός.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο,Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00μ., από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας).
Τα παιδιά: Αθανάσιος Βλαστός-Μαρία Γουργιώγτη, Βασιλική Βλαστού-Ιωάννης Πριτσιούλης,
Ιωάννης Βλαστός-Φωτεινή Μπασάνου.
Τα εγγόνια: Λυδία, Χρήστος, Άγγελος, Γεώργιος.
Τα αδέρφια: Λέλα Βλαστού Μπονταΐτη, Όλγα Βλαστού-Κωνσταντίνος Τσουρής.
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30π.μ.
Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας.