Έφυγε απο τη ζωή ο απόστρατος Π.Α. Νικόλαος Βλαστός

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο απόστρατος Π.Α., Νικόλαος Βλαστός.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο,Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00μ., από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας).

Τα παιδιά: Αθανάσιος Βλαστός-Μαρία Γουργιώγτη, Βασιλική Βλαστού-Ιωάννης Πριτσιούλης,

Ιωάννης Βλαστός-Φωτεινή Μπασάνου.

Τα εγγόνια: Λυδία, Χρήστος, Άγγελος, Γεώργιος.

Τα αδέρφια: Λέλα Βλαστού Μπονταΐτη, Όλγα Βλαστού-Κωνσταντίνος Τσουρής.

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30π.μ.

Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας.