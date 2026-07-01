Έφυγε απο τη ζωή ο επισμηναγός Νικόλαος Μαυρίδης

Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών ο Νικόλαος Μαυρίδης, Επισμηναγός ε.α.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Αικατερίνη Μαυρίδου
Τα παιδιά: Μαρία – Ιωάννης, Κωνσταντίνος
Η εγγονή: Ηρώ-Σταυρούλα
Τα αδέλφια: Γεώργιος Μαυρίδης, Αγγελική – Μιλτιάδης Ταμπάκης, Αναστάσιος Τζιτζάνης
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.