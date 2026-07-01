Έφυγε απο τη ζωή ο επισμηναγός Νικόλαος Μαυρίδης

Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών ο Νικόλαος Μαυρίδης, Επισμηναγός ε.α.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.



Η σύζυγος: Αικατερίνη Μαυρίδου

Τα παιδιά: Μαρία – Ιωάννης, Κωνσταντίνος

Η εγγονή: Ηρώ-Σταυρούλα

Τα αδέλφια: Γεώργιος Μαυρίδης, Αγγελική – Μιλτιάδης Ταμπάκης, Αναστάσιος Τζιτζάνης

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.