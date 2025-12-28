Έφυγε απο τη ζωή ο Ευάγγελος Αβραμιώτης

Απεβίωσε ο Ευάγγελος Αβραμιώτης σε ηλικία 63 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας.

Ο αδελφός: Μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος

Η μητέρα: Αναστασία Αβραμιώτη

Η σύζυγος: Γεωργία Γιωτάκη-Αβραμιώτη

Τα αδέλφια: Αθανάσιος και Ελένη Γιωτάκη

Τα παιδιά: Βασιλική, Μαρίλια και Βασίλειος

Τα εγγόνια: Κωστής, Λυδία

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30

Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου