Έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο Δημήτρης Μπουμπουλίκας

Απεβίωσε σε ηλικία 53 ετών ο γνωστός επιχειρηματίας και πολύ αγαπητός άνθρωπος στην τοπική κοινωνία του Τυρνάβου Δημήτριος Μπουμπουλίκας

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 1:00μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του:

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ζωή Μπουμπουλίκα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σουλτάνα, Αστέριος, Ζήσης

Η ΜΗΤΕΡΑ Σουλτάνα Μπουμπουλίκα

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ Μιχάλης-Μαρία Μπουμπουλίκα, Παρασκευή-Βασίλης Γκόγκου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΣΗΜ. Η Σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:00μ.μ.