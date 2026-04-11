Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσιούγκου

Απεβίωσε η Μαρία Τσιούγκου σε ηλικία 71 ετών. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 12 Απριλίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. εκ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλίου Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο σύζυγος: Νικόλαος
Τα παιδιά: Δέσποινα – Γιώργος,
Σπύρος – Μαρία
Τα εγγόνια: Δημήτρης, Νίκος, Νικόλας, Δημήτρης
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:00 πμ
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.