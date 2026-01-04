Έφυγε από τη ζωή η 58χρονη Σταματία Τριανταφύλλου

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών η Σταματία Τριανταφύλλου.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο σύζυγος: Γεώργιος Περδίκης

Τα παιδιά: Βιβή και Ανδρέας, Κωνσταντίνος και Δήμητρα

Τα εγγόνια: Νικήτας, Μαριτίνα

Οι γονείς: Άννα και Χρήστος, Σταυρούλα και Κωνσταντίνος

Τα αδέλφια: Βασίλης και Ιωάννα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15.30

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.