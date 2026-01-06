Έφυγε από τη ζωή ο Αχιλλέας Τζιόλας

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών ο Αχιλλέας Τζιόλας. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:00 από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Τερψιθέας Λάρισας.

Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Άννα Τζιόλα

Τα παιδιά: Αστέριος- Ευαγγελία Τζιόλα, Ειρήνη Τζιόλα

Τα εγγόνια: Άννα-Στέφανος, Ευθυμία, Αχιλλεία, Μαρία, Βασιλική, Σπύρος

Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15:30