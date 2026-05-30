Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Τσιάπανος

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, και κηδεύεται την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στη Μελίβοια Αγιάς, ο Δημήτριος Τσιάπανος.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί στις 5:00μμ στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θάνατός του έρχεται μόλις ενάμιση μήνα μετά τον θάνατο της συζύγου του Σταυρούλας, με την οποία ήταν παντρεμένος 70 χρόνια, γεγονός που, πέρα από την θλίψη του χαμού, προκάλεσε στους οικείους του ξεχωριστή και ιδιαίτερη συγκίνηση.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω την κόρη του Έφη Τσιάπανου – Βουλκίδου, τα εγγόνια Ανδρέα & Άννα, Εβελίνα & Νίκο, τα δισέγγονα Έφη – Αγάπη, Ιωάννη, Σταυρούλα, Ανθίμη – Δήμητρα, Σταύρο, αδέλφια και ανίψια.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 4:30μμ.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Αθανάτη” του κ. Δουβώρη.

