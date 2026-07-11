Έφυγε από τη ζωή ο ιεροψάλτης Γιώργος Καφάσης

Θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ελασσόνας, η είδηση της απώλειας του Γιώργου Καφάση.

Ο εκλιπών υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή και σεβαστή προσωπικότητα, έχοντας προσφέρει επί σειρά ετών τις υπηρεσίες του ως ιεροψάλτης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου, όπου με τη μελωδική του φωνή και την ευλάβειά του κοσμούσε το ιερό αναλόγιο.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, να συνεργαστούν μαζί του και να τον ακούσουν να ψάλλει.

Η εξόδιος ακολουθία για τον ύστατο αποχαιρετισμό θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στην Ελασσόνα, όπου συγγενείς, φίλοι και συμπολίτες θα συγκεντρωθούν για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

elassona884.gr