«Έφυγε» από τη ζωή ο Ιωάννης Ιωαννίδης

Απεβίωσε ο Ιωάννης Ιωαννίδης σε ηλικία 87 ετών. Η κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Ιωάννα Γκιόβα

Τα παιδιά: Γεώργιος – Μαρία Ιωαννίδου

Σοφία – Αθανάσιος Κύργιας, Μαρία – Αθανάσιος Δριμζάκας







Τα εγγόνια: Δέσποινα, Κωνσταντίνος, Σταυρούλα – Κωνσταντίνος, Ιωάννα – Ιωάννης

Τα δισέγγονα και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)