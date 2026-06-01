«Έφυγε» από τη ζωή ο Ιωάννης Οικονόμου

Θλίψη έχει σκορπίσει στη Ραψάνη η είδηση της απώλειας του Ιωάννη Οικονόμου σε ηλικία 91 ετών. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 14.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Ραψάνη Δήμου Τεμπών.
Η σύζυγος: Λουκρητία Οικονόμου
Τα παιδιά: Αντώνιος – Βασιλική Οικονόμου, Αναστάσιος – Σοφία Οικονόμου, Γεώργιος Οικονόμου
Τα εγγόνια: Ιωάννης – Δήμητρα, Σωτήριος, Ιωάννης, Ευγενία, Βαρβάρα, Λουί, Λουκιανός
Τα δισέγγονα: Αντώνιος, Αλέξανδρος, Αβάπτιστο
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 13.30.