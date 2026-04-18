Έφυγε από τη ζωή ο Λαρισαίος τραγουδιστής Νίκος Τρομάρας

Πέθανε σήμερα ο γνωστός τοπικός τραγουδιστής Νίκος Τρομάρας, ύστερα από νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για πρόβλημα με την καρδιά του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 19 Απριλίου, στις 14:00, στο νέο κοιμητήριο της Λάρισας.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Αγγελική, τα παιδιά του Βασίλη, Ματίνα και Κέιβιν, καθώς και τον εγγονό του.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του στο ελληνικό λαϊκό και δημοτικό τραγούδι, ο Νίκος Τρομάρας συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως ο Κώστας Σούκας, ο Βασίλης Σαλέας, ο Σαράντης Σαλέας, ο Λευτέρης Ζέρβας, και ο Γιώργος Κόρρος, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον χώρο.

