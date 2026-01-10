Έφυγε σε ηλικία 100 ετών ο συνταξιούχος δάσκαλος Αριστείδης Καραγεωργόπουλος

Απεβίωσε σε ηλικία 100 ετών ο Αριστείδης Καραγεωργόπουλος, Συνταξιούχος Δάσκαλος.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Βασιλική

Τα παιδιά: Γιώργος και Βάσω, Χρήστος και Ελένη

Τα εγγόνια: Αριστείδης, Κερασίνα, Βασιλική, Μάριος

Οι αδελφές: Αικατερίνη Δοξαριώτη, Ελπινίκη Καραγεωργοπούλου, Γεωργία Κακαγιάννη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων το αντίτιμο να δοθεί το φιλόπτωχο ταμείο του Αγίου Αχιλλίου.