Έφυγε σε ηλικία 100 ετών ο συνταξιούχος δάσκαλος Αριστείδης Καραγεωργόπουλος

Απεβίωσε σε ηλικία 100 ετών ο Αριστείδης Καραγεωργόπουλος, Συνταξιούχος Δάσκαλος.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Βασιλική
Τα παιδιά: Γιώργος και Βάσω, Χρήστος και Ελένη
Τα εγγόνια: Αριστείδης, Κερασίνα, Βασιλική, Μάριος
Οι αδελφές: Αικατερίνη Δοξαριώτη, Ελπινίκη Καραγεωργοπούλου, Γεωργία Κακαγιάννη
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων το αντίτιμο να δοθεί το φιλόπτωχο ταμείο του Αγίου Αχιλλίου.